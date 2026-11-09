 VIDEO – Diversi incendi segnalati a Jalpaiguri durante la notte di Kali Puja; diverse proprietà colpite

Jalpaiguri, 9 novembre: Una serie di incendi divampati nella notte di Kali Puja ha seminato il panico nella città di Jalpaiguri e nelle zone limitrofe. Diverse abitazioni e un centro commerciale sarebbero stati colpiti dalle fiamme. Anche un progetto ambizioso, frutto dell’impegno di lunga data di numerosi volontari, sarebbe stato danneggiato.

Secondo quanto riportato, si sono verificati incendi in diverse località, tra cui Kadamtala, Adarpara e Senpara a Jalpaiguri. I ripetuti episodi hanno seminato il panico tra i residenti locali.

Si sospetta che i petardi siano la possibile causa di diversi incendi, sebbene le cause esatte non siano ancora state accertate.

Sono emerse accuse secondo cui l’uso imprudente di petardi in nome dei festeggiamenti avrebbe causato danni alle case e alle proprietà delle persone.