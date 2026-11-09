Vigili del fuoco in protesta: giovedì 12 corteo e sit-in a Bergamo

Carenza di personale, sedi di servizio vetuste e condizioni operative sempre più difficili. Queste sono le principali criticità che porteranno i vigili del fuoco di Bergamo a scendere in piazza giovedì 12 novembre, con una manifestazione organizzata dalle sigle sindacali provinciali. L’iniziativa prevede un sit-in davanti al Comando provinciale e un corteo fino alla Prefettura, con lo scopo di richiamare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza sulle difficoltà del servizio di soccorso.

A promuovere la mobilitazione sono le organizzazioni sindacali Fns Cisl, Conapo, Fp Cgil Vvf, Uil Fp Vvf e Federdisrat Cisal. Al centro della protesta ci sono la grave carenza di personale, le condizioni delle sedi di servizio, considerate obsolete e inadeguate, e alcune scelte organizzative che, secondo i sindacati, stanno aumentando il disagio tra i lavoratori. «Queste problematiche non riguardano soltanto il personale, ma possono avere conseguenze anche sulla qualità e sulla tempestività degli interventi a favore della popolazione», hanno sottolineato.

Giovedì 12 novembre, il ritrovo è fissato alle 10 davanti al Comando provinciale dei vigili del fuoco, in via Codussi n° 9, dove si terrà il primo sit-in. In seguito partirà il corteo, che attraverserà diverse vie della città: via Codussi, via Noli, via Suardi, via Frizzoni, via Camozzi, via Bianco e Via Tasso. La manifestazione si concluderà davanti alla Prefettura di Bergamo, dove è previsto un secondo sit-in. Il termine dell’iniziativa è previsto entro le ore 13 circa.

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