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Vigili del fuoco

Paura a San Quirino, casa in fiamme nella notte: 20 vigili del fuoco sul posto

Il Faro

SAN QUIRINO – Un incendio è divampato in un’abitazione a San Quirino, in provincia di Pordenone, nella tarda serata di lunedì 9 novembre. Il rogo, che ha interessato anche il tetto dell’edificio, ha richiesto un importante dispiegamento di soccorsi: 20 vigili del fuoco e sette mezzi sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento, iniziate intorno alle 22.30.

A richiedere l’intervento sono stati gli stessi proprietari dell’abitazione, che hanno contattato la sala operativa provinciale dei vigili del fuoco dopo aver notato una grande quantità di fumo all’interno dei locali.

https://www.diariofvg.it/2026/11/10/paura-a-san-quirino-casa-in-fiamme-nella-notte-20-vigili-del-fuoco-sul-posto

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