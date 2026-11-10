La terra trema in Calabria. Stamattina alle 8.38 un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato in provincia di Cosenza. Come riportato dall’INGV, la scossa è stata localizzata a circa 2 chilometri a nord-est di Cerisano, con ipocentro a una profondità di 9 chilometri.

Il sisma è stato nitidamente avvertito dalla popolazione del Cosentino ma non solo. “È stato davvero forte, ho sentito un gran boato” raccontano diversi utenti che vivono nei comuni vicini, da Montalto Uffugo a Cetraro, passando per Castrolibero.

Per precauzione diverse scuole della zona interessata, fra cui licei, sono state evacuate. Studenti e personale sono rimasti temporaneamente nelle aree all’aperto in attesa che la situazione rientrasse. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni a case o edifici.

Terremoto di magnitudo 3.5 nel Cosentino: “scossa accompagnata da un forte boato”, evacuate diverse scuole