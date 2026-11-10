Un maiale finisce nella vasca del letame – il salvataggio con pantaloni da pescatore e autorespiratori dei vigili del fuoco

SAN MARTINO IN PASSIRIA. Un vero e proprio pasticcio. Lo hanno definito così, con tono eufemistico, gli stessi vigili del fuoco di San Martino in Passiria l’intervento che hanno dovuto eseguire qualche giorno fa in una fattoria di montagna.

La chiamata ai soccorritori è arrivata sabato 7 novembre e chiedeva un aiuto perché un animale, un maiale, era finito dentro la fossa del letame e rischiava di morire annegato tra i liquami. Nessuno era riuscito ad avvicinarsi abbastanza per recuperarlo. Sul posto sono, quindi, arrivati i vigili del fuoco.

Due di loro si sono vestiti con quel che hanno trovato: pantaloni da pescatore e stivali per affrontare i densi liquami. Poi hanno indossato gli autorespiratori per riuscire a respirare dentro la vasca durante l’intervento.

Ci sono voluti 15 minuti perché il maiale scivolava e non è stato semplice recuperarlo. Ma fortunatamente tutto si è svolto al meglio. Un intervento che è stato ”un vero e proprio pasticcio”, come lo hanno definito i vigili del fuoco di San Martino in Passiria sui loro social. Quello che qualcuno definirebbe uno sporco lavoro ma che qualcuno deve pur fare.

https://www.ildolomiti.it/montagna/2026/un-maiale-finisce-nella-vasca-del-letame-e-rischia-di-morire-affogato-il-salvataggio-con-pantaloni-da-pescatore-e-autorespiratori-dei-vigili-del-fuoco