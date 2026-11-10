VIDEO – Bulgaria, maxi-tamponamento in autostrada: almeno 11 morti e 48 feriti

Dodici persone sono morte e 48 sono rimaste ferite in una serie di incidenti a catena che hanno interessato entrambe le carreggiate di un’autostrada nel sud-est della Bulgaria, hanno riferito le autorità martedì.

Gli incidenti sono avvenuti martedì mattina nei pressi della città di Yambol, sull’autostrada Trakia che collega la capitale Sofia con Burgas, sul Mar Nero. Sono rimaste coinvolte più di 50 auto e mezzi pesanti.

Le immagini riprese da un drone e diffuse dall’emittente bulgara Nova mostrano un enorme tamponamento a catena nella fitta nebbia, con camion, furgoni e automobili incastrati sulla carreggiata. Autopompe e ambulanze sono allineate lungo la strada, mentre i soccorritori con giubbotti ad alta visibilità si muovono tra i veicoli incidentati. Inquadrature più ravvicinate, mostrate dopo un avviso sulla natura sensibile delle immagini, rivelano diverse auto gravemente schiacciate tra i camion, mentre detriti sono sparsi sulla strada.