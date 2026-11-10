VIDEO – Grandi lingue di fuoco divampano dalla raffineria russa di Kiriši colpita da droni

Nella notte del 9 novembre, alcuni droni hanno colpito la KINEF, una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia, situata nella regione di Leningrado. A seguito di una serie di esplosioni, all’interno dell’impianto è divampato un incendio; le immagini dell’attacco e del rogo che ne è scaturito sono state diffuse dalle comunità OSINT “Dnipro Osint” ed “Exilenova+”.

Il governatore regionale, Aleksandr Drozdenko, ha confermato che alcuni droni hanno colpito la zona industriale di Kiriši, senza tuttavia specificare quali strutture abbiano subito danni. Secondo quanto riferito, nel corso della notte sarebbero stati abbattuti 113 droni sopra la regione. I detriti hanno danneggiato anche alcuni edifici residenziali, ma non si registrano vittime.

La KINEF ha una capacità di raffinazione annua di circa 20,1 milioni di tonnellate di petrolio e produce, tra le altre cose, gasolio e carburante per aerei. Si tratta del primo attacco contro la raffineria dal mese di agosto, quando – secondo quanto riportato da Reuters – due unità principali di lavorazione del petrolio erano rimaste danneggiate.

https://www.rainews.it/video/2026/11/grandi-lingue-di-fuoco-divampano-dalla-raffineria-russa-di-kirisi-colpita-da-droni-attacco-di-droni-contro-un-colosso-petrolifero-russo-1230b490-d0c5-486c-999a-8bd9dcffc104.html