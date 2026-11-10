VIDEO -Soccorso in mare: 14 persone tratte in salvo da una nave mercantile in affondamento al largo della costa orientale della Cina.

Quattordici membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo dopo che la loro nave cargo, che trasportava acciaio, è affondata nel Mar Giallo meridionale.

L’imbarcazione è affondata lunedì mattina a causa di un’ondata di gelo che ha colpito la regione, lasciando l’equipaggio bloccato in acqua.

L’Ufficio di soccorso del Ministero dei Trasporti del Mar Cinese Orientale ha inviato sul posto imbarcazioni e due elicotteri per un’operazione coordinata via mare e via aria. Tutte le 14 persone sono state tratte in salvo con successo.

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