Vigili del Fuoco, due nuove aree a Pesaro e Senigallia: cresce la capacità operativa del Corpo nelle Marche

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattinala firma dei due atti di compravendita. A Pesaro il terreno consentirà l’edificazione di una nuova sede per il Comando provinciale, a Senigallia si ampliano le capacità del Polo Didattico Regionale.

Senigallia, 10 novembre 2026 – Oggi, martedì 10 novembre, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compie due passi concreti per il futuro del soccorso nelle Marche. Con la sottoscrizione di due atti di compravendita, l’Amministrazione dell’Interno acquisisce le aree destinate alla nuova sede centrale del Comando provinciale di Pesaro e Urbino e all’ampliamento del Polo Didattico Regionale di Senigallia.

Le due acquisizioni danno attuazione ad altrettanti Protocolli d’Intesa. Sono il risultato di un lavoro condiviso tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, l’Agenzia del Demanio, la Regione Marche, i Comuni, le Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro ed Ancona e la Fondazione “Città di Senigallia”.



Pesaro: l’area per la nuova sede del Comando provinciale

Sul terreno è prevista la realizzazione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino, che sorgerà in località Case Bruciate, nei pressi del casello autostradale, su un’area ceduta dall’AST di Pesaro e Urbino. L’acquisto attua il Protocollo d’Intesa firmato il 3 giugno 2025 presso la Prefettura di Pesaro da Ministero dell’Interno, Regione Marche, Comune di Pesaro e Azienda sanitaria Territoriale, alla presenza del sottosegretario all’Interno On. Emanuele Prisco, del Presidente della Regione Francesco Acquaroli, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli ed al Sindaco Andrea Biancani.

Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Vincenzo Bennardo, precisa “Il rogito chiude una questione attesa da anni dal territorio. L’attuale caserma, lungo la Strada Statale 16, non risponde più alle esigenze di un Comando provinciale moderno. La realizzazione di una nuova sede, oltre a consentire la cessazione di una locazione passiva con conseguenti risparmi di spesa, offrirà spazi adeguati per uomini, donne e mezzi, aree per l’addestramento e un accesso diretto alla rete autostradale, a vantaggio della rapidità delle uscite di soccorso su tutta la provincia.”



Senigallia: più spazio per la formazione e nuove strutture per la Colonna Mobile Regionale

L’area di circa 13.000 metri quadrati e adiacente al Polo, è stata ceduta dalla Fondazione Città di Senigallia e dall’AST di Ancona, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 Settembre 2025 anche da parte del Comune di Senigallia attraverso la partecipazione del Sindaco Massimo Olivetti.

Sul nuovo terreno, oltre a nuove infrastrutture per la formazione del personale del Corpo, potrà essere realizzato un capannone di circa 800 metri quadrati per il ricovero dei container e dei mezzi della Colonna Mobile Regionale attivati nelle calamità e nelle grandi emergenze regionali e nazionali.



Un investimento sulla sicurezza di tutta la regione

Oggi il Corpo raggiunge due obiettivi strategici il cui beneficio ricadrà direttamente sui cittadini che avranno garantiti soccorsi più rapidi ed efficaci sul territorio.

«Con questi due atti trasformiamo gli impegni dei Protocolli d’Intesa in risultati concreti», dichiara il Direttore Centrale per i Beni, le Risorse Logistiche e lo Sviluppo Tecnologico del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Ing. Emanuele FRANCULLI. «A Pesaro si lavorerà per dare al Comando una sede all’altezza del lavoro dei suoi vigili del fuoco. A Senigallia si potenzia un polo in cui formazione e risposta alle emergenze cresceranno insieme. Ringrazio tutte le istituzioni, in particolare la Regione Marche, l’Agenzia del Demanio e i Comuni, che hanno reso possibile questo percorso: è la dimostrazione che, quando si lavora uniti, la sicurezza dei cittadini fa concreti passi avanti.»