Incidente fra tre autovetture – due persone affidate alle cure dei sanitari

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Alle 15.30 di oggi la sala operativa del comando ha disposto l’invio della squadra operativa del distaccamento di Vittoria,sulla sp 5 all’incrocio con via Colombia (strada dei comisani) per un incidente che ha coinvolto tre auto,una clio una Toyota ed una smart forfor, a causa del sinistro i due occupanti della Toyota marito e moglie sono state affidate alle cure del 118 che li ha trasferiti all’ospedale di vittoria. Personale vigilfuoco ha messo in sicurezza l’area in attesa dei rilievi della polizia locale di vittoria, sul posto anche i carabinieri di vittoria.