Asino si blocca sui binari della ferrovia e non si muove più: scatta l’intervento per il recupero

BOLZANO. È stata una situazione insolita, ma particolarmente rischiosa, quella che si sono trovati ad affrontare nella serata di ieri (martedì 10 novembre) i vigili del fuoco di Chiusa, impegnati nel recupero di un asino finito sui binari della ferrovia.

L’animale infatti, per cause ancora da chiarire, era uscito dal suo recinto, arrivando poi proprio nel mezzo della linea ferroviaria del Brennero senza riuscire più a lasciare autonomamente la zona.

Dopo l’allarme, sul posto si sono quindi portati i vigili del fuoco volontari di Chiusa che, grazie alla collaborazione con le autorità competenti, con la società ferroviaria e con il proprietario dell’asino, sono riusciti a mettere in sicurezza l’animale e a riportarlo nel suo recinto.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/asino-si-blocca-sui-binari-della-ferrovia-e-non-si-muove-piu-scatta-lintervento-per-il-recupero