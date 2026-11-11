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In Protomoteca “La vita nelle tue mani”

Il Faro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

L’iniziativa “La vita nelle tue mani” si è tenuta mercoledì 11 novembre  nella sala della Protomoteca, dedicata alla diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle corrette manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

L’appuntamento  è stato promosso a livello nazionale da Italian Resuscitation Council (IRC), ANPAS, Croce Rossa Italiana e Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini la conoscenza delle manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore.

Hanno partecipato il Presidente di Italian Resuscitation Council, con i rappresentanti delle principali organizzazioni di volontariato impegnate nel soccorso e formazione della popolazione.

L’invito all’incontro è stato esteso anche all’Assoociazione Nazionale Vigili del Fuoco dipartimentale, che ha partecipatoo con alcuni dei sui membri.

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