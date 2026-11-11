giovedì, Novembre 12, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio distrugge quattro auto in un condominio a Brindisi, indagini

Il Faro

Un incendio ha distrutto quattro auto parcheggiate all’interno di uno spazio condominiale in via Lussemburgo a Brindisi. Le fiamme hanno danneggiato una quinta macchina e le tende esterne frangisole.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le attività di spegnimento del rogo, nella notte, sono andate avanti per ore. Le indagini per ricostruire l’accaduto e accertare le cause sono condotte dalla polizia.
   

https://www.ansa.it/puglia/notizie/2026/11/10/incendio-distrugge-quattro-auto-in-un-condominio-a-brindisi-indagini_c0aeb174-10c7-4482-815f-9a107d441532.html

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