Incendio distrugge quattro auto in un condominio a Brindisi, indagini

Un incendio ha distrutto quattro auto parcheggiate all’interno di uno spazio condominiale in via Lussemburgo a Brindisi. Le fiamme hanno danneggiato una quinta macchina e le tende esterne frangisole.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le attività di spegnimento del rogo, nella notte, sono andate avanti per ore. Le indagini per ricostruire l’accaduto e accertare le cause sono condotte dalla polizia.



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