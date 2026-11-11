Incendio in un hotel a cinque stelle nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli

Un incendio è divampato nella serata di martedì 10 novembre all’interno di un hotel a cinque stelle nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Le fiamme hanno interessato alcuni locali della struttura, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco. Non risultano persone ferite o intossicate. Il rogo è scoppiato intorno alle 20 all’interno dell’ LHP Napoli Palace & Spa, situato al civico 74 di viale Augusto, una delle principali arterie del quartiere nella zona occidentale della città. La struttura, che in passato ospitava l’hotel Serius, si trova in un’area particolarmente frequentata, circondata da edifici residenziali e attività commerciali. Le fiamme partite da un locale tecnico

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