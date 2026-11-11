Morto a Roma l’ing Concetto Aprile, alto dirigente dei Vigili del Fuoco in pensione

dirigente dei Vigili del Fuoco. Si era laureato in ingegneria al Politecnico di Milano. E’ stato Comandante de VV.FF anche a Ragusa, a Siracusa, Caltanissetta e comandante del Compartimento Sicilia a Palermo.

Lascia la moglie prof.ssa Maria Ruffino, dirigente scolastico in pensione e due figli, Salvatore e Francesca. Da tempo viveva a Roma, dove si era trasferito per dirigere la Scuola di Formazione dei Vigili del Fuoco delle Capannelle a Roma dove è rimasto dopo il periodo lavorativo

Da tempo in pensione, continuava ad esercitare la sua professione nel campo della sicurezza come consulente e tra un impegno e l’altro faceva le sue capatine a Modica, ma principalmente amava abitare a Marina di Modica, dove trascorreva lunghi periodi in estate, tra passeggiate, ed escursioni nelle vicinanze.

Aveva partecipato, e ne andava fiero, alla Mini Maratona di New York e ad altre manifestazioni podistiche.

Lo ricordano tutti, come uomo mite, preparato, con un grande senso della professione. Era stato insignito, dalla Croce al Merito di Cavaliere della Repubblica.

Alla famiglia Aprile, alla moglie ed ai figli, ai parenti, le condoglianze del Direttore e della Redazione de Il Domani Ibleo.

La funzine funebre si terrà nella Cappella dello Spirito Santo del Santuario vecchio della Madonna del Divino Amore, venerdì ore 11:30