VIDEO – Allarmi bomba in oltre 300 scuole – ondata di mail minatorie in tutta Italia: evacuazioni da Nord a Sud.

Una mail con oggetto “Avviso di pericolo” è arrivata stamattina, mercoledì 11 novembre, nelle caselle di posta di molte scuole italiane, e in diverse città studenti e personale sono stati fatti uscire dalle aule.

Il testo parla di un presunto piano per colpire gli italiani, con minacce di morte e il riferimento a un ordigno che sarebbe stato nascosto in una scuola. Tutti gli istituti che l’hanno ricevuta hanno avviato le procedure di sicurezza, con l’intervento di forze dell’ordine, vigili del fuoco e, in alcuni casi, artificieri.

Il mittente si presenta come Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, e come riferisce ANSA, nel messaggio c’è anche una minaccia rivolta alla presidente del Consiglio: “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”.

L’ondata non si è fermata ai confini italiani. Anche in Irlanda, in Scozia e nel resto della Gran Bretagna centinaia di scuole hanno ricevuto una mail di minaccia. Anche lì l’allarme è scattato intorno alle 10. In Irlanda, dove la vigilanza era già alta per i due vertici europei in programma questa settimana, diversi istituti sono stati evacuati.

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui canali social. Il governo, scrive, segue da vicino le tante segnalazioni arrivate dalle scuole, e forze dell’ordine e istituzioni sono al lavoro per tenere sotto controllo la situazione e tranquillizzare famiglie e personale. Dalle verifiche fatte finora non è emerso nulla che faccia pensare a un pericolo reale. I messaggi sembrano piuttosto puntare a diffondere paura, e su questo sono in corso tutti gli accertamenti. “Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini”, assicura la premier.

Per le 16 Meloni ha convocato un vertice a Palazzo Chigi, per fare il punto e coordinare le prossime mosse. Secondo fonti della presidenza del Consiglio, ci saranno i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri dell’Interno e della Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e quelli dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

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