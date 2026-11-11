VIDEO – Hunedoara: Violento incendio in una baita nella località turistica di Straja

I vigili del fuoco sono impegnati a spegnere un violento incendio che ha avvolto uno chalet costruito prevalentemente in legno nella località turistica di Straja, nella contea di Hunedoara, mercoledì mattina. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura, composta da un piano terra, due piani superiori e una mansarda. Non si segnalano vittime.

.”Fortunatamente, non c’erano turisti nelle 12 camere dello chalet e nessuno è rimasto ferito a seguito dello scoppio delle fiamme. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, lo chalet, costruito principalmente in legno, era completamente avvolto dalle fiamme. L’incendio ha interessato il piano terra, i due piani superiori dell’edificio e anche la mansarda”, ha riferito l’ISU Hunedoara.