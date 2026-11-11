VIDEO – Una Vigile del fuoco trascina un’autopompa da sola
In un tipico intervento, un vigile del fuoco potrebbe portare qualcuno giù per una rampa di scale. In una recente competizione, un soccorritore di Concord ha trainato un camion di 40.000 libbre (circa 18 tonnellate) lungo la strada.
Samantha Hamilton si è classificata tra i migliori concorrenti alla competizione “World’s Strongest Firefighter” di quest’anno, svoltasi a Columbus, Ohio, il mese scorso, piazzandosi al 15° posto assoluto su circa 150 partecipanti e al 3° posto tra le donne.