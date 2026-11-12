Conferimento dell’attestazione di Pubblica Benemerenza di Protezione Civile

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta a Roma, martedì 10 novembre, presso la sede del Dipartimento, la cerimonia di consegna delle attestazioni di Pubblica Benemerenza di Protezione Civile alle strutture operative e alle componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

Per il supporto fornito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Repubblica di Turchia e quello della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023 e per gli interventi svolti all’estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio della Libia il 10 Settembre 2023. Per il lodevole impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione e degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Repubblica di Turchia e della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023, ha ricevuto la Pubblica Benemerenza il Primo Dirigente l’Ing. Antonio Giangiobbe per il Comando Vigili del Fuoco di Pisa.