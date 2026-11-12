VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto dal 19 ottobre al 6 novembre, presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, il corso di formazione per Operatori SAF (Speleo Alpino Fluviali) di livello basico, a cui hanno partecipato 9 Vigili del Fuoco del comando di Oristano e altri 4 provenienti dai comandi di Nuoro e Sassari. Tutti i partecipanti hanno conseguito la relativa abilitazione.

Il percorso formativo ha alternato lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e simulazioni di intervento, con l’obiettivo di fornire ai corsisti le competenze tecniche necessarie per operare in sicurezza in contesti particolarmente complessi e difficilmente accessibili.

Le attività addestrative si sono svolte in diversi scenari naturali del territorio della provincia, e hanno previsto anche simulazioni di intervento in ambito industriale.

Il corso è stato un’importante occasione di crescita professionale che ha permesso ai discenti di confrontarsi con situazioni operative varie, di affinare le capacità tecniche, e di migliorare la gestione delle manovre e il coordinamento nelle attività di soccorso.

La formazione SAF rappresenta una componente fondamentale nella preparazione dei Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire in contesti che richiedono tecniche e attrezzature specifiche per il recupero e il soccorso di persone in ambienti impervi, confinati o caratterizzati da particolari difficoltà di accesso.

Con il conseguimento dell’abilitazione da parte dei 9 partecipanti, il comando di Oristano arricchisce ulteriormente le competenze professionali del proprio personale, contribuendo a rafforzare la capacità di risposta del Corpo sul territorio.