Dieci morti e cinque feriti in un incidente che ha coinvolto un minibus a Bhimfedi.

Di Anil Parajuli, Makawanpur, 12 novembre: Dieci persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite quando un minibus diretto a Sarlahi da Kathmandu è uscito di strada per circa 500 metri a Chisapani, nel comune rurale di Bhimphedi-6, questa mattina.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Hetauda per le cure dopo essere stati soccorsi, ha informato il vice sovrintendente di polizia Madhav Prasad Kafle, responsabile dell’ufficio informazioni della polizia distrettuale di Makawanpur.

Tra i deceduti, tre sono donne, cinque uomini e due bambine. Tra i feriti, tre sono uomini e due bambini.

A bordo del minibus elettrico con targa Ma. Pra. 03-001 Ja 0880 c’erano 15 persone, incluso l’autista.

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