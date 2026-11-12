venerdì, Novembre 13, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

Dieci morti e cinque feriti in un incidente che ha coinvolto un minibus a Bhimfedi.

Il Faro

Di Anil Parajuli, Makawanpur, 12 novembre: Dieci persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite quando un minibus diretto a Sarlahi da Kathmandu è uscito di strada per circa 500 metri a Chisapani, nel comune rurale di Bhimphedi-6, questa mattina.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Hetauda per le cure dopo essere stati soccorsi, ha informato il vice sovrintendente di polizia Madhav Prasad Kafle, responsabile dell’ufficio informazioni della polizia distrettuale di Makawanpur.

Tra i deceduti, tre sono donne, cinque uomini e due bambine. Tra i feriti, tre sono uomini e due bambini.

A bordo del minibus elettrico con targa Ma. Pra. 03-001 Ja 0880 c’erano 15 persone, incluso l’autista. 

https://risingnepaldaily.com/news/88552

Potrebbe anche interessarti

Scontro sulla Taviano-Mancaversa: due morti, tre feriti in codice rosso

Il Faro

VIDEO -Turchia, precipita elicottero militare: si cercano superstiti

Il Faro

 VIDEO – Crollo di un a New York – 2 morti e oltre una dozzina di feriti, tra cui 7 bambini – vigili del fuoco cercano tra le macerie.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *