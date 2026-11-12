Incendio in un fienile: intervengono i Vigili del Fuoco da Olbia e Bono

Nule. Un incendio è divampato questa mattina, giovedì 12 novembre, all’interno di un fienile nel territorio comunale di Nule, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’allarme ha mobilitato, a partire dalle ore 7, le squadre del Comando provinciale provenienti dai distaccamenti di Bono e Olbia, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo. Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Ingenti i danni provocati dal rogo, mentre fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

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