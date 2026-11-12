Scontro sulla Taviano-Mancaversa: due morti, tre feriti in codice rosso

Due persone morte e tre feriti trasportati in ospedale in codice rosso. È il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 17 sulla strada provinciale 330, nel tratto tra Taviano e Marina di Mancaversa. Coinvolte due auto, una Fiat Punto e una BMW.

A perdere la vita sono stati Giorgio Dimo, 67 anni, e Geltrude Manzo, 70 anni, entrambi residenti a Taviano, che viaggiavano sulla Punto. Con loro, nella stessa vettura, c’era la figlia 35enne, rimasta gravemente ferita: i Vigili del Fuoco l’hanno estratta dall’abitacolo e affidata ai sanitari. Le sue condizioni sono molto gravi.

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