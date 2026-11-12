Tre ambulanze distrutte da un incendio all’alba

Tre ambulanze sono andate completamente distrutte in un incendio divampato questa mattina. Le fiamme hanno avvolto i mezzi di soccorso, parcheggiati sotto una tettoia in legno e lamiera che è collassata del tutto.

Il rogo ha danneggiato in modo ingente anche una casetta in legno. Non si registrano feriti.

È accaduto in via Elio De Cupis, a Sassari, dove le squadre dei vigili del fuoco stanno ora bonificando l’area dopo aver spento le fiamme

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