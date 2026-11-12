venerdì, Novembre 13, 2026
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Vigili del fuoco

Tre ambulanze distrutte da un incendio all’alba

Il Faro

Tre ambulanze sono andate completamente distrutte in un incendio divampato questa mattina. Le fiamme hanno avvolto i mezzi di soccorso, parcheggiati sotto una tettoia in legno e lamiera che è collassata del tutto.

Il rogo ha danneggiato in modo ingente anche una casetta in legno. Non si registrano feriti.

È accaduto in via Elio De Cupis, a Sassari, dove le squadre dei vigili del fuoco stanno ora bonificando l’area dopo aver spento le fiamme

https://www.linkoristano.it/2026/11/12/tre-ambulanze-distrutte-da-un-incendio-allalba

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