Valle Aurina, a fuoco il tetto di un edificio rurale a Caminata: 140 vigili del fuoco al lavoro

CAMINATA. Notte di lavoro per i vigili del fuoco volontari a Caminata di Tures, dove ha preso fuoco il tetto di un edificio rurale. Sul posto sono intervenute circa 140 persone. I danni sono limitati e nessuno è rimasto ferito.

L’allarme è arrivato verso le 23.25 e inizialmente riguardava un incendio di canna fumaria. Pochi minuti dopo, prima ancora che la prima squadra uscisse dalla caserma, l’allerta è stata portata al livello 3, quello previsto per un grande incendio: le fiamme avevano già raggiunto il tetto.

Diverse squadre con autorespiratori hanno affrontato il fuoco e sono riuscite a proteggere un secondo edificio rurale addossato a quello in fiamme. A rischio era anche un’abitazione a pochi metri di distanza. L’incendio è stato contenuto in tempi relativamente brevi. Secondo i vigili del fuoco, qualche minuto di ritardo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Per avere acqua a sufficienza sono state stese due linee di alimentazione dal torrente Aurino. È stato chiamato anche il corpo di Brunico, che ha portato altre bombole per gli autorespiratori.

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