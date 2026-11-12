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 VIDEO – Crollo di un a New York – 2 morti e oltre una dozzina di feriti, tra cui 7 bambini – vigili del fuoco cercano tra le macerie.

Il Faro

Mercoledì un edificio di Brooklyn è crollato riducendosi a un’enorme cumulo di macerie, causando la morte di almeno due persone e il ferimento di 17, di cui quattro in modo grave, mentre i vigili del fuoco sono impegnati nella disperata ricerca di altre vittime sepolte sotto le macerie, in uno scenario straziante.

Secondo quanto riferito dai testimoni, i familiari e gli amici hanno lanciato disperate chiamate di soccorso dopo che il palazzo di tre piani all’angolo tra Newkirk Avenue e Flatbush Avenue è crollato su un cantiere edile adiacente intorno alle 16:00.

Le autorità hanno avvertito che il numero delle vittime probabilmente aumenterà. Le squadre di soccorso non sanno quante persone dell’edificio risultino ancora disperse, mentre la disperata e pericolosa ricerca di eventuali sopravvissuti è proseguita per tutta la notte e si prevede che si protrarrà per giorni.

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