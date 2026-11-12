venerdì, Novembre 13, 2026
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VIDEO -Turchia, precipita elicottero militare: si cercano superstiti

Il Faro

Ultime notizie – Il Ministero della Difesa Nazionale turco (MSB) ha dichiarato che uno dei suoi elicotteri S-70 è precipitato a Malatya, per cause ancora ignote. Il ministero ha affermato di aver raggiunto il relitto e di aver avviato immediatamente le operazioni di ricerca e soccorso. La dichiarazione è stata riportata dalle agenzie Anadolu, NTV e Sözcü. Al momento della stesura di questo articolo, il ministero non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sul numero di persone a bordo o su eventuali vittime. Questo rapporto verrà aggiornato non appena il ministero pubblicherà ulteriori dichiarazioni.

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