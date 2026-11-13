41° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpino e Nordico al 12° Campionato Italiano VV.F. di Snowboard e al 11° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpinismo.
VIGILI DEL FUOCO – SPORT
l’Ufficio Attività Sportive ha diramato la circolare in riferimento al 41° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpino e Nordico al 12° Campionato Italiano VV.F. di Snowboard e al 11° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpinismo. I campionati si svolgeranno presso Ponte di Legno (BS) in località Passo del Tonale dal 21al 23 gennaio 2027