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41° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpino e Nordico al 12° Campionato Italiano VV.F. di Snowboard e al 11° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpinismo.

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

l’Ufficio Attività Sportive ha diramato la circolare in riferimento al 41° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpino e Nordico al 12° Campionato Italiano VV.F. di Snowboard e al 11° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpinismo. I campionati si svolgeranno presso Ponte di Legno (BS) in località Passo del Tonale dal 21al 23 gennaio 2027

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Modalità Partecipazione 

Strutture Convenzionate

Convenzione skipass

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