Allarmi bomba scuole, la circolare del Viminale sulle evacuazioni: le regole

Arrivano le indicazioni del Viminale dopo gli allarmi bomba che negli ultimi giorni hanno preso di mira le scuole italiane. “È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”, si legge nella circolare del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, inviata a prefetti e questori.

Cosa dice la circolare del Viminale

Quindi, stando alle disposizioni del Viminale, la minaccia non è da ritenersi attendibile se arriva con mail tutte uguali, a molti indirizzi diversi. Tutto ciò “salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione – anche mediante impianti di videosorveglianza – di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”. Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia il questore potrà disporre, secondo le circostanze, l’effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l’adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. E, “solo ove ritenuto necessario, – viene precisato – proporrà al prefetto l’evacuazione della struttura o sito interessato”.

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