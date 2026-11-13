Bergamo, vigili del fuoco in corteo: «Più interventi, meno personale. Ci mancano 72 pompieri»

All’appello mancano 72 vigili del fuoco, a fronte delle 316 unità previste per il comando di Bergamo dalla pianta organica ministeriale. «Siamo esposti a un rischio ulteriore, rispetto a quelli che normalmente dobbiamo sostenere», evidenzia Matteo Cavalletti, segretario di Fns Cisl, prima di essere ricevuto dal prefetto Luca Rotondi con gli altri rappresentanti sindacali che ieri hanno sfilato per manifestare i propri timori sulle restrizioni degli equipaggi, dovute alla carenza di personale.

Due sit-in, con di mezzo un corteo dalla caserma di via Codussi a via Tasso, a cui secondo gli organizzatori nel complesso hanno partecipato circa 300 persone. Erano rappresentate tutte le sigle provinciali: oltre alla Fns Cisl, anche Conapo, Fp Cgil Vvf, Uil Fp Vvf e Federdistat Cisal. E tutti, a margine del colloquio con il prefetto, si mostrano soddisfatti. Per l’impegno preso di trasmettere a Roma le istanze portate alla sua attenzione dai vigili del fuoco «in modo che, a livello centrale, possano darci una priorità rispetto ad altri territori nell’assegnazione degli stanziamenti — nota Cavalletti —. Farà leva sull’assegnazione di nuove risorse. E, a livello locale, su Aler per convenzioni abitative a canone calmierato. In modo che i colleghi che arrivano da lontano siano incentivati a restare a Bergamo più a lungo».

La carenza di personale si accompagna alla scelta di portare da cinque a quattro i componenti delle squadre. Significa che un equipaggio è composto «da un caposquadra, un autista e due operatori — spiega Giuseppe Bagliesi, segretario di Uil Fp Vvf —. Ma il caposquadra deve coordinare le operazioni, l’autista non può allontanarsi dal mezzo e, quindi, a operare restano solo due persone». La prospettiva di intervenire con equipaggi ridotti ha altre potenziali implicazioni: «Può andare a discapito della tempestività, nel momento in cui si attendono unità di supporto», rileva Giuseppe Gucciardo, segretario di Federdistat Cisal. C’è poi il maggior carico di lavoro: «Gli interventi sono passati da 6 mila a 8 mila all’anno — evidenzia Stanislao Liuzzi, segretario Fp Cgil Vvf —. Non dobbiamo trovarci nelle condizioni di dover decidere se mandare su un intervento un’autobotte o un’autoscala».

«Chiediamo alla politica nazionale, ma anche alle istituzioni locali di ascoltarci», aggiunge Enzo Sinaguglia, segretario di Conapo. «La carenza di personale potrebbe mettere a rischio lo svolgimento delle operazioni più urgenti», fa eco Liuzzi. Ne andrebbe della sicurezza di tutti. Tanto dei vigili del fuoco in servizio quanto dei cittadini che chiedono aiuto, come sintetizza uno degli striscioni: «Noi rischiamo. Voi rischiate». In piazza anche l’assessore cittadino alla Sicurezza, Giacomo Angeloni: «Chi garantisce la nostra incolumità non può essere lasciato solo. Sostengo con forza il loro appello al Governo».

Altra questione sollevata nel corso dei sit-in è quella delle sedi, ormai vetuste. Non fa eccezione la caserma in città, della quale i sindacati avevano già denunciato l’inagibilità del castello di manovra, per l’aggiornamento delle tecniche di salvataggio: «Non ci permette di fare addestramento», nota Liuzzi.

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