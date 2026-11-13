Gaza, attacco israeliano all’ospedale Nasser: morti e feriti

Vatican News – Sei persone sono morte e almeno altre venti sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro l’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. A riferirlo sono le autorità sanitarie dell’enclave palestinese, secondo cui tra le vittime figura anche un medico.

Le conseguenze dell’attacco all’ospedale Nasser

Il bombardamento, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, ha colpito l’ala chirurgica della struttura, danneggiando parte del secondo piano. L’ospedale Nasser è uno dei pochi centri sanitari ancora funzionanti nella Striscia, dove gran parte delle infrastrutture mediche è stata devastata dalla guerra. Le Forze di difesa israeliane (Idf) e il servizio di sicurezza interno Shin Bet hanno dichiarato che l’operazione aveva come obiettivo un alto comandante di Hamas e altri miliziani che, secondo Israele, si nascondevano all’interno del complesso ospedaliero. L’esercito israeliano accusa Hamas di aver utilizzato la struttura come centro di comando e deposito di armi. Non sono state tuttavia presentate prove a sostegno delle accuse: gli esiti dell’operazione restano in fase di verifica. Il bombardamento arriva nonostante il cessate-il-fuoco entrato in vigore nell’ottobre 2025. Da allora, secondo le autorità sanitarie di Gaza, gli attacchi israeliani hanno provocato oltre 1.600 morti.

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