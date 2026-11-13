Gli autori del manuale di storia a Valditara: ‘Non ci facciamo intimidire’

Nella polemica sul manuale di storia contestato dal governo e difeso dall’editore Laterza si inseriscono anche gli autori del libro.

“Non ci facciamo intimidire”, scrivono in una lettera indirizzata al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dopo che quest’ultimo aveva chiesto alla casa editrice di ritirare il testo dal proprio catalogo. Il titolare di viale Trastevere lo aveva definito “funzionale all’indottrinamento degli studenti” poiché troppo critico, a suo dire, contro il governo Meloni.

Gli autori gli replicano sul punto: la “scuola dell’indottrinamento” è semmai “quella delle politiche ministeriali”. E la richiesta stessa di un ministro di ritirare un manuale sgradito “rivela con chiarezza quale scuola si ha in mente”, cioè “la scuola dell’asservimento”. Il manuale, intitolato ‘Trame del tempo 3’ e destinato agli studenti di quinta superiore, contiene giudizi critici sul governo Meloni. Le frasi contestate, che hanno acceso la polemica politica, sono concentrate in una sola pagina: la 666, neanche a dirlo. In quel paragrafo si parla dell’attuale governo come di un esecutivo che “si distingue nell’attuazione di misure chiaramente liberticide”

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