Il Papa ha incontrato sei persone vittime di abusi a Lima

È durato più di un’ora l’incontro di questo pomeriggio, 12 novembre, nella Nunziatura Apostolica di Lima, di Papa Leone XIV con sei persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero e di istituzioni ecclesiali nel Paese. Alcune di queste, informa la Sala Stampa della Santa Sede, erano ex appartenenti a gruppi legati al Sodalicio de Vida Cristiana, il movimento nato proprio in Perù e disciolto dalla Santa Sede nel 2024.

L’appuntamento di oggi pomeriggio in Nunziatura è iniziato dopo le 16.30. Dopo un breve saluto in cappella, il Papa – informa la nota vaticana – “ha incontrato ciascuno personalmente, dando ascolto alle loro storie di sofferenza e al loro dolore, e riflettendo con loro su come favorire un cambiamento di mentalità attraverso l’ascolto delle vittime, la ricerca della verità, percorsi di guarigione e l’impegno nella creazione di ambienti sicuri”.

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