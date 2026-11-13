Inaugurata la 40ª edizione di Futuro Remoto: sei giorni per immaginare futuri possibili

Inaugurata ieri, martedì 10 novembre, la 40ª edizione del primo e più longevo festival della scienza d’Europa. Sei giorni di incontri, laboratori, mostre ed esperienze gratuite. Ospite d’eccezione il Premio Nobel Georg Nagel. Il tema di quest’anno è “L’immaginazione di futuri”.

Napoli torna a essere capitale della divulgazione scientifica. Si è inaugurata ieri, 10 novembre, negli spazi di Città della Scienza, la 40ª edizione di Futuro Remoto, la storica manifestazione che da quattro decenni avvicina il mondo della ricerca ai cittadini, trasformando la conoscenza scientifica in un’occasione di confronto, partecipazione e crescita collettiva. Un anniversario importante per una manifestazione nata nel 1987 da un’intuizione del fisico Vittorio Silvestrini, che ha saputo anticipare i tempi, proponendo un modello innovativo di divulgazione capace di mettere in dialogo scienza, cultura, tecnologia e società. Il titolo scelto per questa edizione, “L’immaginazione di futuri”, racchiude il senso più profondo dell’iniziativa: non limitarsi a osservare i cambiamenti in corso, ma interrogarsi sulle possibilità che la ricerca, l’innovazione e il sapere possono offrire per costruire una società migliore.La manifestazione, sostenuta dalla Regione Campania e in collaborazione con i sette atenei regionali e i principali enti pubblici di ricerca nazionali, proseguirà fino al 15 novembre con un ricco calendario di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito.

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