Incendio in una palazzina a Quartu: vigili del fuoco al lavoro per ore

Un incendio è divampato nella notte, intorno alle 2:45, nel balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina condominiale in via Francesco Cilea, a Quartu Sant’Elena. I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti prontamente, evitando che le fiamme si propagassero all’intero appartamento e alle abitazioni sovrastanti.

Le fiamme avevano coinvolto anche una bombola di Gpl, subito individuata e messa in sicurezza, e stavano interessando arredi e suppellettili della cucina. Sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco.

In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione degli appartamenti e sono state richieste alcune ambulanze con personale sanitario del 118. Solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza i residenti hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni. Non si registrano persone coinvolte.

L’intervento si è protratto per alcune ore. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.