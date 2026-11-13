venerdì, Novembre 13, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio in una palazzina a Quartu: vigili del fuoco al lavoro per ore

Il Faro

Un incendio è divampato nella notte, intorno alle 2:45, nel balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina condominiale in via Francesco Cilea, a Quartu Sant’Elena. I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti prontamente, evitando che le fiamme si propagassero all’intero appartamento e alle abitazioni sovrastanti.

Le fiamme avevano coinvolto anche una bombola di Gpl, subito individuata e messa in sicurezza, e stavano interessando arredi e suppellettili della cucina. Sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco.

In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione degli appartamenti e sono state richieste alcune ambulanze con personale sanitario del 118. Solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza i residenti hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni. Non si registrano persone coinvolte.

L’intervento si è protratto per alcune ore. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

https://www.cagliaritoday.it/cronaca/incendio-palazzina-quartu-sant-elena-vigili-fuoco.html
© CagliariToday

Potrebbe anche interessarti

41° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpino e Nordico al 12° Campionato Italiano VV.F. di Snowboard e al 11° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpinismo.

Il Faro

Incontro “casa Sicura” al CSAQ di Via Donna Olimpia

Il Faro

VIDEO – Progetto speciale tra AIPD Gallura e Comando di Sassari – un’esperienza di incontri, emozioni, coraggio e nuove scoperte.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *