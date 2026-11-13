Incontro “casa Sicura” al CSAQ di Via Donna Olimpia
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI EL FUOCO – DIPARTIMENTO
Continua l’impegno dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco dipartimentale per la divulgazione della sicurezza domestica, su come proteggersi da incidenti, malesseri e malfunzionamenti di apparati presenti nelle abitazioni
Un nuovo incontro è avvenuto a Roma presso Casa Sociale delle Persone Anziane e del Quartiere mercoledì 11 novembre. Relatore l’Ing. Paolo Moschetti; illustratore Gianfranco Zoppi
Grande partecipazione attenta, come avviene sempre.