venerdì, Novembre 13, 2026
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Incontro “casa Sicura” al CSAQ di Via Donna Olimpia

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI EL FUOCO – DIPARTIMENTO

Continua l’impegno dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco dipartimentale per la divulgazione della sicurezza domestica, su come proteggersi da incidenti, malesseri e malfunzionamenti di apparati presenti nelle abitazioni

Un nuovo incontro è avvenuto a Roma presso Casa Sociale delle Persone Anziane e del Quartiere mercoledì 11 novembre. Relatore l’Ing. Paolo Moschetti; illustratore Gianfranco Zoppi

Grande partecipazione attenta, come avviene sempre.

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41° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpino e Nordico al 12° Campionato Italiano VV.F. di Snowboard e al 11° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpinismo.

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VIDEO – Progetto speciale tra AIPD Gallura e Comando di Sassari – un’esperienza di incontri, emozioni, coraggio e nuove scoperte.

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