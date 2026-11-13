Mattarella inaugura la mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania” a Vicenza

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato a Vicenza la mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania. Da Canova a Kiefer”, dedicata a oltre due secoli di relazioni artistiche e culturali tra i due Paesi. Il capo dello Stato ha visitato l’esposizione allestita nella Basilica Palladiana, accompagnato dai curatori Gabriella Belli e Valerio Terraroli, prima di partecipare alla cerimonia inaugurale al Teatro Olimpico.

Ad accoglierlo, tra gli altri, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e il sindaco Giacomo Possamai. Mattarella ha incontrato anche un centinaio di sindaci della provincia, salutandoli uno a uno. All’uscita dalla Basilica Palladiana, il presidente è stato accolto da una lunga ovazione e dal coro “presidente, presidente” intonato dagli studenti delle scuole. Mattarella si è fermato a salutare la folla e a stringere le mani dei cittadini.

Al Teatro Olimpico, dopo l’esecuzione degli inni italiano ed europeo e gli interventi delle autorità, il capo dello Stato ha ricordato il legame di grande amicizia tra Italia e Germania, complimentandosi per l’allestimento della mostra.

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