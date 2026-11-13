Microsoft Italia, nuova sede a Roma Eur nell’ex Padiglione Nato

Microsoft ha inaugurato la sua nuova sede a Roma. Situato nel cuore del quartiere Eur, nel viale della Civiltà del Lavoro, l’edificio, ora denominato Microsoft Pavilion, è stato originariamente costruito per l’Esposizione Universale del 1942 e successivamente è diventato noto come Padiglione Nato. Il palazzo è stato ora riqualificato per riflettere la missione e l’impegno di Microsoft in Italia, diventando la casa dell’innovazione e della collaborazione.

Progettata secondo il concept creativo «Awe in the Eyes» (ovvero, lo stupore negli occhi), la nuova sede romana è nata per far dialogare l’innovazione tecnologica con il patrimonio storico e culturale della Capitale. La struttura comprende un auditorium e un rooftop panoramico, e reinterpreta gli archetipi architettonici dell’antica Roma, come il Forum, l’Anfiteatro e la Basilica, per rispondere alle moderne esigenze lavorative. Il risultato è un workplace contemporaneo e flessibile organizzato intorno a cinque esperienze denominate Gather, Experience, Meet, Focus e Work, dove materiali naturali, richiami all’acqua e interventi di street art locale creano ambienti ibridi dedicati alla concentrazione individuale, all’incontro con imprese, istituzioni e cittadini e alla collaborazione.

L’ex Padiglione Nato di Roma è un edificio storico realizzato nel 1942. Dopo essere rimasto per molti anni inutilizzato e in stato di abbandono, nonostante la posizione strategica, l’immobile del Microsoft Pavilion è stato acquisito e completamente rigenerato da Kervis Sgr per conto del Fondo Go Italia V, interamente investito da Bgo, con un intervento incentrato sulla valorizzazione dell’esistente, la qualità architettonica, la sostenibilità e l’innovazione. Il progetto ha ottenuto la certificazione Leed Platinum. La qualità dell’intervento è stata riconosciuta con il Premio In/Arch Lazio 2026, assegnato nella categoria «Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente»: il riconoscimento sottolinea il valore di un progetto che restituisce al patrimonio immobiliare nuovi usi, attraverso la collaborazione tra committenza, progettisti e impresa.

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