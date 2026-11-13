Scoppio in un laboratorio del liceo Galfer di Torino, scuola evacuata: nessun ferito

Momenti di paura nella mattinata di venerdì 13 novembre 2026 all’istituto Galileo Ferraris di Torino, dove un incendio è divampato all’interno di un laboratorio durante una lezione. L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’allarme e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, mentre l’intero edificio scolastico è stato evacuato in via precauzionale per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate durante un’attività didattica all’interno di uno dei laboratori dell’istituto. Non sono ancora state chiarite le cause dell’incidente né la natura dei materiali eventualmente coinvolti. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio, evitando che la situazione potesse aggravarsi.

Fortunatamente, non risultano persone ferite o intossicate. Nonostante l’assenza di conseguenze per gli occupanti, è stata disposta l’evacuazione precauzionale della scuola, una misura necessaria per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e verificare le condizioni dei locali interessati dalle fiamme.

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