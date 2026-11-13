Terremoto a Napoli, nuova scossa ai Campi Flegrei: magnitudo e dettagli
Torna a tremare la terra nell’area flegrea e nella città di Napoli. Questa mattina, venerdì 13 novembre, alle 08:22, una nuova scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dai residenti, riaccendendo l’apprensione in una zona già fortemente provata dall’intensa attività sismica degli ultimi mesi.
Secondo i rilievi effettuati e comunicati dalla Sala Operativa INGV-OV (Osservatorio Vesuviano) di Napoli, l’evento sismico ha fatto registrare i seguenti parametri:
- Magnitudo: Md 2.6
- Epicentro: Zona Campi Flegrei (coordinate geografiche: latitudine 40.8350, longitudine 14.1480)
- Profondità: 3 km
La scossa, data la bassa profondità dell’ipocentro, è stata percepita distintamente non solo nei comuni dell’area flegrea ma anche in diversi quartieri occidentali del capoluogo partenopeo.
Al momento fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose ma si tratta dell’ennesimo grande spavento per un terrotorio che non ha pace ormai da mesi.
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