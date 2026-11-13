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Terremoto a Napoli, nuova scossa ai Campi Flegrei: magnitudo e dettagli

Il Faro

Torna a tremare la terra nell’area flegrea e nella città di Napoli. Questa mattina, venerdì 13 novembre, alle 08:22, una nuova scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dai residenti, riaccendendo l’apprensione in una zona già fortemente provata dall’intensa attività sismica degli ultimi mesi.

Secondo i rilievi effettuati e comunicati dalla Sala Operativa INGV-OV (Osservatorio Vesuviano) di Napoli, l’evento sismico ha fatto registrare i seguenti parametri:

  • Magnitudo: Md 2.6
  • Epicentro: Zona Campi Flegrei (coordinate geografiche: latitudine 40.8350, longitudine 14.1480)
  • Profondità: 3 km

La scossa, data la bassa profondità dell’ipocentro, è stata percepita distintamente non solo nei comuni dell’area flegrea ma anche in diversi quartieri occidentali del capoluogo partenopeo. 

Al momento fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose ma si tratta dell’ennesimo grande spavento per un terrotorio che non ha pace ormai da mesi

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