Trigoria, esplode una villetta: probabile fuga di gas da una bombola di Gpl



Una villetta è esplosa questa mattina, intorno alle 7.30, in via del Fosso di Radicelli, nella zona di Trigoria, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che indicano come causa più probabile una fuga di Gpl da una bombola.

Ad arrivare è stata la squadra territoriale dell’Eur (11A), supportata da un’autobotte (AB11). All’arrivo dei soccorritori, la persona che vive nell’abitazione risultava già stata trasportata in una struttura ospedaliera. Non sono state fornite, al momento, informazioni sulle sue condizioni. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area interessata dall’esplosione. Le cause esatte saranno chiarite dagli accertamenti.

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