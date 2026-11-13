VIDEO – Salvate dai Vigili del fuoco 19 persone bloccate sotto un ponte ferroviario

VIGILI DEL FUOCO

14 persone sono rimaste bloccate sotto due campate di un ponte ferroviario lungo il corso del fiume Roia, a causa dell’innalzamento improvviso del livello dell’acqua. L’episodio è accaduto nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre, a Ventimiglia ed è stato causato dalle intense piogge che stanno interessando la Liguria. L’ondata di piena ha colpito un gruppo di persone, che aveva trovato riparo sotto il cavalcavia ferroviario che attraversa il corso d’acqua, sorprendendole e impedendo loro di raggiungere la riva.

I Vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a raggiungere il gruppo bloccato sotto le campate del ponte ferroviario e a riportare tutti in salvo, operazione che si è svolta in condizioni rese difficili dalla piena. I soccorritori hanno esteso le ricerche alle altre due campate del ponte, individuando e portando in salvo altre 5 persone. Le operazioni hanno richiesto il temporaneo arresto della circolazione ferroviaria per consentire ai soccorritori di lavorare in condizioni di sicurezza.

Il bilancio finale, quindi, è assolutamente positivo, con un totale di 19 persone tratte in salvo senza conseguenze fisiche gravi per i coinvolti.