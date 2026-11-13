VIDEO – Treno al passaggio a livello travolge una vettura – morti due bimbi – la madre gravissima

WESTERN SPRINGS, Illinois — Due bambini hanno perso la vita e la madre è rimasta gravemente ferita dopo che un treno Amtrak ha travolto un veicolo a un passaggio a livello.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8:00 dell’11 novembre, in corrispondenza del passaggio a livello di Wolf Road. A seguito dell’impatto, il veicolo ha preso fuoco.

Alcuni testimoni hanno riferito di essere accorsi per aiutare la donna a uscire dal mezzo in fiamme. La donna è stata trasportata al Loyola Hospital con ferite gravi.

Le autorità hanno confermato che, al momento della collisione, le barriere del passaggio a livello erano regolarmente in funzione e abbassate. Nessun passeggero o membro del personale a bordo del treno ha riportato ferite.



Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra sincera vicinanza in un momento così inimmaginabilmente doloroso. Inviamo affetto, forza e preghiere a tutte le persone colpite da questa straziante tragedia.