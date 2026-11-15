Un morto e quattro feriti in una sparatoria in centro a Washington – appiccato incendio nella palestra

Un uomo ha ucciso a colpi d’arma da fuoco il responsabile di un edificio all’interno di una palestra di lusso a Logan Circle nelle prime ore di giovedì, per poi correre al piano superiore, sul suo balcone, e aprire il fuoco sulle persone che si trovavano sul marciapiede, secondo quanto riferito dalla polizia di Washington.

Poco dopo è scattato l’allarme antincendio e le persone si sono precipitate ad evacuare la palestra.

Secondo le autorità e i documenti del tribunale, l’uomo che ha sparato, identificato come il medico Matt Lambert, era coinvolto in una disputa con l’amministrazione del suo condominio.

Secondo la polizia, Lambert ha ucciso una persona e ne ha ferite altre quattro durante una causa legale relativa alle condizioni del suo attico da un milione di dollari. Lambert è morto suicidandosi con un colpo d’arma da fuoco dopo essersi barricato all’interno dell’edificio, ha riferito la polizia.

https://www.nbcwashington.com/news/local/active-shooter-strikes-multiple-people-near-logan-circle/4181601