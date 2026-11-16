Addio a Walter Bavosio, vigile del fuoco colpito da malore in caserma

Lutto al Comando Vigili del Fuoco di Asti per la morte improvvisa di Walter Bavosio, 60 anni.

Era in servizio effettivo al Comando astigiano ed è proprio nei locali della caserma di via Monsignor Marello, durante un turno, che è stato colpito da un grave malore. Il ricovero in ospedale in emergenza nella speranza di riportarlo ad una vita normale. Purtroppo ieri è deceduto.

Bavosio lascia Stefania, il fratello Marco con Ornella, la nipote Ginevra, il cognato Paolo.

I funerali lunedì alle 15,30 nella parrocchia di San Siro di Nizza Monferrato mentre il rosario sarà recitato domenica alle 21 nella parrocchia di San Giovanni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati al Comando dei Vigili del fuoco che si sono stretti intorno alla famiglia del collega.

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