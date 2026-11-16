Un bambino di appena 11 mesi è stato salvato in extremis nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti, dopo essere stato sottratto dal padre e sepolto vivo all’interno di una gabbia per cani. Come riferito dall’emittente Abc, il piccolo è stato ritrovato «in fin di vita» dopo aver trascorso, secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Lexington Jay Koon, circa 24 ore sottoterra. Il bimbo era stato affidato al padre venticinquenne, Michael Comer, a casa della madre mentre la donna sbrigava una commissione, ma prima che un’altra persona incaricata di badare al piccolo arrivasse sul posto, l’uomo e il figlio erano già spariti.

Localizzato il padre nella tarda serata di lunedì 9 novembre nella zona di Batesburg-Leesville, senza il figlio al seguito, una squadra di quasi 100 soccorritori ha avviato una perlustrazione a tutto campo. Nel pomeriggio di ieri, setacciando l’area vicino alla casa del padre di Comer, i soccorritori hanno individuato del terreno «appena smosso» all’interno del bosco. «Mentre sondavano il terreno, lo smuovevano e iniziavano a scavare, si sentiva il piccolo piangere – ha detto lo sceriffo – è stata una corsa contro il tempo». Il bimbo è stato rinvenuto avvolto in un asciugamano a poca profondità. Si ritiene che proprio il telo abbia contribuito a creare una «sacca d’aria» fondamentale per la sopravvivenza. Il piccolo è ora ricoverato in ospedale e «si spera che si riprenda completamente».

Bimbo di 11 mesi seppellito vivo dal padre in una gabbia per cani: ritrovato dopo 24 ore, è in salvo. «Sentivamo il piccolo piangere»