Brescia, XLI Campionato Italiano VV.F. di sci alpino e nordico – XII Campionato Italiano VV.F. di snowboard – XI Campionato Italiano VV.F. di scialpinismo
VIGILI DEL FUOCO – SPORT
In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborati dall’ Ufficio per le Attività Sportive, al 41° Campionato Italiano VV.F. di sci alpino e nordico – 12° Campionato Italiano VV.F. di snowboard – 11° Campionato Italiano VV.F. di scialpinismo – previsti a Ponte di Legno – Passo del Tonale (BS), dal 21 al 23 gennaio 2027.
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