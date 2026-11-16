Cagliari, autopompa dei vigili del fuoco si ribalta sull’Asse Mediano: ferito un vigile

13 novembre – Un’autopompa serbatoio dei vigili del fuoco si è ribaltata lungo l’Asse Mediano a Cagliari. Un vigile di circa 24 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso, per la dinamica dell’incidente.

È successo intorno alle 12. Il mezzo, guidato dal 24enne che era l’unico operatore a bordo, arrivava da Carbonia ed era diretto al Comando provinciale. All’altezza di via dei Valenzani si è ribaltato, per cause ancora da accertare. Forse prima ha urtato il guard rail.

La richiesta di soccorsi è partita subito. Sul posto sono arrivati la polizia municipale, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari hanno soccorso il ferito e lo hanno portato in ospedale, mentre i vigili urbani hanno fatto i rilievi e gestito il traffico per far defluire le auto. L’Asse Mediano è rimasto chiuso per circa un’ora per consentire i soccorsi e i rilievi.