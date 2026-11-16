Due interventi di rilievo per il personale dei Vigili del Fuoco di Termoli. Il primo è scattato intorno alle 23:30 nel territorio di Guglionesi, dove un cane del peso di circa 50 chili era precipitato in un dirupo, in una zona particolarmente impervia.

Per raggiungere e recuperare l’animale si è reso necessario l’impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). Le operazioni di salvataggio, durate circa quattro ore, si sono concluse con il recupero del cane, riconsegnato al proprietario, presente sul posto durante tutte le fasi dell’intervento. Alle 5 di questa mattina, la stessa squadra, con un’Autopompa Serbatoio, è intervenuta a Campomarino, in traversa Carlo Alberto Dalla Chiesa, per l’incendio di un’autovettura elettrica, completamente distrutta dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Termoli per gli accertamenti di competenza.

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