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Dipartimento – Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e la nomina del Presidente

Il Faro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Il giorno 14 novembre si e’ svolta l’assemblea ordinaria dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e la nomina del Presidente.

Alla presenza dell’ing Guido Parisi, garante Nazionale e dell’ ing Emilio Occhiuzzi nominato presidente dell’assemblea, si sono svolte le elezione dei canditati.

Nominato PresidenteRoberto Sabella votato all’unanimita’ per alzata di mano; di seguito votati i soci candidati consiglieri.

Formano il Consiglio Direttivo dei prime sei eletti:

1. Di Campli Franco. 2 .Sapielli Francesca. 3. Zoppi Gianfranco. 4. Moschetti Paolo. 5. Palumbo Marco. 6 Casuscelli Anna. 7. Capocchia Gianfranco. 8. Marasco Domenico.

Seguira’ verbale firmato dai vari organi. Presso la Sede e’ in visione tutta la procedura dettagliata.

Il Presidente Roberto Sabella.

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