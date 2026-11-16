Dipartimento – Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e la nomina del Presidente
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO
Il giorno 14 novembre si e’ svolta l’assemblea ordinaria dei Soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e la nomina del Presidente.
Alla presenza dell’ing Guido Parisi, garante Nazionale e dell’ ing Emilio Occhiuzzi nominato presidente dell’assemblea, si sono svolte le elezione dei canditati.
Nominato PresidenteRoberto Sabella votato all’unanimita’ per alzata di mano; di seguito votati i soci candidati consiglieri.
Formano il Consiglio Direttivo dei prime sei eletti:
1. Di Campli Franco. 2 .Sapielli Francesca. 3. Zoppi Gianfranco. 4. Moschetti Paolo. 5. Palumbo Marco. 6 Casuscelli Anna. 7. Capocchia Gianfranco. 8. Marasco Domenico.
Seguira’ verbale firmato dai vari organi. Presso la Sede e’ in visione tutta la procedura dettagliata.
Il Presidente Roberto Sabella.